Fidan 13-14 Eylül'de Suriye'ye gidecek, Şeybani ile ortak basın toplantısı yapacak - Son Dakika
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Fidan 13-14 Eylül'de Suriye'ye gidecek, Şeybani ile ortak basın toplantısı yapacak

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Eylül'de Suriye'ye ziyarette bulunacak. Fidan'ın ziyareti, iki ülke arasında 8 Aralık 2024'ten bu yana her alanda tesis edilen yakın işbirliğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13-14 Eylül'de Suriye'ye ziyarette bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, ziyaret kapsamında bugün Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşecek ve iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Bugün ayrıca Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından kabul edilmesi ve Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ile görüşmesi öngörülen Fidan'ın 13-14 Eylül'deki Suriye ziyareti, iki ülke arasında 8 Aralık 2024'ten bu yana her alanda tesis edilen yakın işbirliğinin bir göstergesini teşkil ediyor.

Fidan'ın ziyareti kapsamındaki görüşmelerde, Suriye'de kalıcı istikrar, barış ve refah ortamının tesis edilmesine yönelik Türkiye'nin de destek verdiği çok yönlü çabaların ve eski rejimin devrilmesinden bu yana önemli ölçüde ilerleme kaydedilen ikili ilişkilerin kapsamlı değerlendirmesini yapması bekleniyor.

Suriye ile ticaret, enerji, ulaşım ve bağlantısallık dahil birçok alanda devam eden işbirliğinin kurumsal çerçevesinin ve hukuki zemininin daha da güçlendirilmesi hususunda Türkiye'nin iradesini yinelemesi ve bilhassa bölgesel bağlantısallık projelerine ilişkin değerlendirmelerini paylaşması beklenen Fidan'ın, Türkiye'yi de yakından ilgilendiren Suriye'deki entegrasyon sürecine dair SDG'nin kendini feshetmesi başta olmak üzere yaşanan gelişmeleri ele alması ve bu konuda alınan kararların zamanlıca uygulanmasının önemini vurgulaması öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın Suriye'de devlet otoritesinin kapsayıcı temelde güçlendirilmesi ve Türkmenler dahil Suriye toplumunun tüm bileşenlerinin eşit vatandaşlık temelinde ülkenin birlik ve refahına katkı sağlamasının temin edilmesi konularında görüş alışverişinde bulunması bekleniyor.

Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü, birliği ve egemenliğinin korunması, devlet kurumlarının güçlendirilmesi, ekonomik toparlanmasının hızlandırılması ve bölgesel bağlantılarının yeniden tesis edilmesinin yanı sıra halkının huzur ve refah içerisinde yaşayabileceği bir ülkenin inşası için desteğini sürdüreceğini ifade etmesi öngörülen Fidan'ın, Suriye'nin güneyindeki durum ile İsrail'in Suriye'deki güvenlik ve istikrarını giderek daha fazla tehdit eden saldırganlığı karşısında uluslararası toplumla birlikte atılabilecek adımları ele alacağı tahmin ediliyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Suriye, Güncel, Aralık, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan 13-14 Eylül'de Suriye'ye gidecek, Şeybani ile ortak basın toplantısı yapacak - Son Dakika

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