Fidan: FETÖ'ye hiçbir yerde yaşam alanı vermeyeceğiz - Son Dakika
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Fidan: FETÖ'ye hiçbir yerde yaşam alanı vermeyeceğiz

Fidan: FETÖ\'ye hiçbir yerde yaşam alanı vermeyeceğiz
15.07.2026 10:29
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz mesajında millet iradesinin hiçbir karanlık girişime teslim olmadığını vurgulayarak, FETÖ terör örgütüne hiçbir ülke veya kurumda yaşam alanı verilmeyeceğini belirtti.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, " 15 Temmuz, millet iradesinin hiçbir vesayet odağına, hiçbir ihanet şebekesine ve hiçbir karanlık girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir.?Bu hain terör örgütünün hiçbir ülkede, hiçbir kurumda ve hiçbir yapı içinde kendisine yaşam alanı bulmasına asla izin vermeyeceğiz" dedi.

Bakan Hakan Fidan, '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' nedeniyle sanal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Fidan, "15 Temmuz millet iradesinin hiçbir vesayet odağına, hiçbir ihanet şebekesine ve hiçbir karanlık girişime teslim olmayacağını tüm dünyaya ilan ettiğimiz tarihtir.?FETÖ'nün hain darbe girişimi; Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, milletimizin eşsiz cesareti ve devletimizin sarsılmaz iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir. Tankların, silahların ve tehditlerin millet iradesini susturabileceği yanılgısına kapılanlar, meydanlarda devletine sahip çıkan milyonların karşısında hezimete uğramıştır. O gece meydanlarda ortaya konulan birlik ve beraberlik ruhu, Türkiye üzerinde yapılan hesapları boşa çıkarmıştır. Devletimizin bekasına, milletimizin huzuruna ve ülkemizin bağımsızlığına yönelen her tehdide karşı mücadelemiz, bugün de sınırlarımızın içinde ve ötesinde aynı kararlılık ve tavizsiz anlayışla devam etmektedir. Bu hain terör örgütünün hiçbir ülkede, hiçbir kurumda ve hiçbir yapı içinde kendisine yaşam alanı bulmasına asla izin vermeyeceğiz.?15 Temmuz'da vatanı uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Dış Politika, Hakan Fidan, Demokrasi, 15 Temmuz, Güncel, Son Dakika

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