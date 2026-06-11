Fidan: ABD-İran karşılıklı saldırıları durdurup masaya dönmeli - Son Dakika
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Fidan: ABD-İran karşılıklı saldırıları durdurup masaya dönmeli

11.06.2026 13:55
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"(ABD-İran) Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında yeniden başlayan ve tırmanma riski taşıyan saldırılara ilişkin, "Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde." dedi.

Fidan, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Bulgaristan Dışişleri Bakanı Velislava Petrova-Chamova'yla yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu ve ardından soruları yanıtladı.

Bulgaristan'da seçimlerin ardından kurulan yeni hükümetle iki ülke arasındaki ilişkilerin nasıl seyredeceğine ilişkin soruya yanıt veren Fidan, Türkiye ve Bulgaristan'ın tarih, kültür, coğrafya ve her türlü manada birbirinin devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.

Fidan, "Dolayısıyla aramızdaki işbirliğini modern zamanlarda da en üst düzeye taşımak, sorumlu makamlardaki bizler için bir ödevdir. Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) bu konudaki iradesi son derece net ve sarihtir. Bulgaristan'la ilişkilerimizi mümkün olan en üst düzeye çıkarma arzusundayız." diye konuştu.

Enerji güvenliğinden bağlantısallık, turizm, eğitim, teknolojik işbirliği ve altyapı yatırımlarına kadar birçok alanda "muazzam bir işbirliği faaliyetinin" devam ettiğini söyleyen Fidan, "Bunlar potansiyel değil, şu anda var olan, realize edilen alanlar ve bunları daha da ileri taşımak gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Radev'in kurduğu hükümetle büyük bir fırsat alanı olduğunu düşünüyorum"

Fidan, Bulgaristan'da art arda düzenlenen seçimlerin siyasi istikrarsızlığa yol açtığını ve bu durum nedeniyle uzun vadeli projelere çok fazla yatırım yapılamadığını belirterek, buna rağmen Bulgar makamlarıyla ellerinden gelen her türlü iyi işbirliğini devam ettirdiklerini anlattı.

Son seçimlerden sonra Bulgaristan'da Rumen Radev'in başbakanlığında yeni hükümetin kurulduğuna ve bu hükümetin siyasi istikrar getirdiğine işaret eden Fidan, "Devam edecek olan süreklilikle ben iki ülke arasında var olan iradenin somut projelerle hayata daha kolay dönebileceğine inanıyorum. Onun için şu anda iki ülke arasında gerçekten sayın Radev'in kurduğu hükümetle büyük bir fırsat alanı olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

ABD-İran müzakereleri

İran ile ABD arasındaki müzakerelere ilişkin olarak da Fidan, bir anlaşmaya ulaşılacağı konusunda herkesin yaygın bir kanaati olduğunu aktardı.

Fidan, sürekli taraflarla temas halinde olduklarını ama iki gün önce başlayan karşılıklı saldırıların bir tırmanma riski taşıdığını söyleyerek, "Yani bu gerçekten bizi endişelendirmekte. Bir an önce tarafların artık karşılıklı taarruzlarını, saldırılarını durdurup müzakere masasına dönmeleri ve bitirmeye yaklaştıkları metni bitirmelerini tavsiye ediyoruz. Çalışmalarımız, çabalarımız da bu yönde." dedi.

Savaşın tırmanmasının, gerilimin artmasının, yeniden topyekun savaş ortamına dönülmesinin hiç kimseye bir faydası olmadığının altını çizen Fidan, "Ne kadar zor olsa da, sinir tüketici olsa da, müzakerelerin açıkçası nihai noktaya taşınması, bir amaç olmalı, bunu bitirmeliler. Tavsiyemiz de bu yönde." diye konuştu.

Fidan, bir gazetecinin Türkiye ile Bulgaristan arasında Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile ilgili müzakerelere ilişkin sorusunu yanıtladı.

Bu meselenin iki ülkenin enerji bakanlıklarının teknik ekipleri tarafından müzakere edildiğini belirten Fidan, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Bulgaristan arasında çok daha büyük bir enerji işbirliği potansiyeli var. Hem enerji bağlantısallığı hem yeni enerji yatırımlarının yapılması ve beraber müşterek bunların hayata geçirilmesi konusunda. Bunların içerisinde ben bu sorunun daha rahat çözüleceğine inanıyorum. Bu konudaki samimi arayışlar, çabalar ilgili makamlarımız tarafından yürütülmekte. Cumhurbaşkanımızın da bu konuda 'bu meseleyi artık bitirin, çözün' talimatı var. İnşallah yakında bir çözüme kavuşturulacak."

(Bitti)

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, Enerji, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan: ABD-İran karşılıklı saldırıları durdurup masaya dönmeli - Son Dakika

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