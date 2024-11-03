Fidan: Afrika'nın Hakları Desteklenmeli

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Türkiye- Afrika Bakanlar Gözden Geçirme Toplantısı'nda; "Türkiye Afrika'nın uluslararası sistemde hak ettiği konuma gelmesini güçlü bir şekilde destekliyor ve Afrika'nın sesinin duyulmasını destekliyor. Maalesef uluslararası sistem şu anda mevcut eşitsizlikler ve adaletsizliklere etkili bir şekilde yanıt veremiyor. Çatışmaları veya savaşları engelleyemiyor. Bu da çok büyük bir güvensizliği ortaya koyuyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Cibuti'deki Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'na katıldı. Fidan, toplantının açış konuşmasında şunları kaydetti:

"Genç ve dinamik nüfusu, kaynakları ve giderek büyüyen pazarıyla Afrika'nın kendisini 21'inci yüzyılda daha büyük bir rol almaya hazırladığına tanıklık ediyoruz. Ancak Afrika aynı zamanda terörizm, eşitsizlik, iklim değişikliğinin olumsuz etkileri, az gelişmişlik ve düzensiz göç gibi çeşitli karmaşık sınamalarla da karşı karşıya kalıyor. Bunlar küresel sınamalar ama bunlar yıllar boyunca Afrika'nın elde ettiği başarılardan daha büyük değil. 'Afrika'nın sorunlarına Afrikalı çözümler' ilkesine bağlı kalarak Türkiye, 2000'lerin başında Afrika ülkeleriyle yakın bir ortaklık başlatmıştır. Türkiye, 2008 yılından bu yana Afrika Birliği'nin stratejik bir ortağı olmuştur. Biz tüm Afrika ülkeleriyle ilişkilerimizi yapılandırılmış, sistematik ve ihtiyaca uygun bir yaklaşım çerçevesinde iki taraflı olarak geliştirdik. Aynı zamanda Afrika Birliği çerçevesi içerisinde çok taraflı ilişkilerimizi de güçlendirdik. Afrika'nın istikrarına en üst düzey önem veriyoruz ve Afrika'nın güvenlik önlemlerini ciddi olarak değerlendiriyoruz.

"Türkiye her zaman teröre karşı mücadeleyi desteklemekte"

Türkiye her zaman teröre karşı mücadeleyi desteklemekte ve istikrarı güçlendirme, kapasiteyi geliştirme ve güvenin tüm kıta boyunca artırılmasına yönelik olarak yerel ve bölgesel girişimleri desteklemeye devam etmektedir. Türkiye siyasi, ekonomik, sosyal ve insani imkanlarıyla birlikte kıtada yoğun bir şekilde yatırım yapmaya devam etmektedir.

Her gün Afrika ile ticaretimizi artırıyoruz. Ticaret hacmimiz 2023 yılı sonu itibarıyla 35 milyar doları aşmıştır. Afrika'daki doğrudan yatırımlarımızın toplam 7 milyar doların üzerinde. Aynı zamanda Afrika ile ortaklığımızın omurgası olarak halklar arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine özel önem veriyoruz.

" İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirlerin uygulanması gerekir"

Türkiye Afrika'nın uluslararası sistemde hak ettiği konuma gelmesini güçlü bir şekilde destekliyor ve Afrika'nın sesinin duyulmasını destekliyor. Maalesef uluslararası sistem şu anda mevcut eşitsizlikler ve adaletsizliklere etkili bir şekilde yanıt veremiyor. Çatışmaları veya savaşları engelleyemiyor. Bu da çok büyük bir güvensizliği ortaya koyuyor. Artık dünyanın çok büyük bir parçası için barış, istikrar ve adaleti sağlayamıyor. Uluslararası sistemde Orta Doğu'da devam eden insani felaketi durduramadı. İsrail halen Filistin halkına karşı soykırım suçlarına devam ediyor. Bu sınırı olmayan saldırı daha geniş anlamda bölgesel istikrarı ve uluslararası düzeni de tehdit ediyor. İsrail'e karşı zorlayıcı tedbirlerin uygulanması gerekir."