Fidan, Avusturyalı Mevkidaşıyla Görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, Avusturyalı mevkidaşı Meinl-Reisinger ile görüştü
VARŞOVA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı'na (Gymnich) katılmak üzere geldiği Polonya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, başkent Varşova'da Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.
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