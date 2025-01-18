Fidan, Azerbaycan\'da Aliyev ile Görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından kabul edildi
BAKÜ - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çalışma ziyareti dolayısıyla Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Bakan Fidan temasları çerçevesinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
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