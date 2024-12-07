Fidan-Blinken Görüşmesi: Suriye için Çözüm Vurgusu

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile telefonda görüşerek Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. Görüşmede Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değindi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Amerikan mevkidaşı Blinken ile telefon görüşmesi yaptı. Suriye'deki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede Fidan, daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değinerek gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması gerektiğini kaydetti. Bölgedeki tüm aktörlerin bu yönde yapıcı bir rol oynaması gerektiğini vurgulayan Fidan, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesinin önemini vurguladı.

Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemini anımsatan Bakan Fidan, bu hususta Türkiye'nin gerekli desteği sağladığını belirtti.