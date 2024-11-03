Fidan, Cibuti'de Burundi Bakanıyla Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Shingiro ile görüştüğü bildirildi.