Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti'de Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Albert Shingiro ile bir araya geldi.
Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Fidan'ın, Cibuti'de düzenlenen Türkiye- Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı kapsamında Burundi Dışişleri ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Shingiro ile görüştüğü bildirildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan, Cibuti'de Burundi Bakanıyla Görüştü - Son Dakika
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