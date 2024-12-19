Fidan, D-8 Toplantısında İran ve Mısır Dışişleri Bakanları ile Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında İran ve Mısırlı mevkidaşları ile görüştü.
Bakan Fidan, Kahire'de düzenlenen D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ve Mısırlı mevkidaşı Bedir Abdulati ile bir araya geldi.
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