Fidan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika
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Fidan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle andı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nün 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Fidan, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türk milletinin Zafer Bayramı'nı kutladı.

Fidan, paylaşımda "Bağımsızlık irademizi tüm dünyaya ilan ettiğimiz bu büyük zaferin 104. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, vatan uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Dış Politika, Hakan Fidan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı - Son Dakika

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