Fidan\'dan Bulgarista\'ya Tebrik

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georg Georgiev ile telefonda görüştü. Göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik eden Fidan, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin güçlenmesine atfedilen önemi vurguladı.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün Bulgaristan Dışişleri Bakanı Georgiev ile telefon görüşmesi yaptı.

Üst düzey bir Bakanlık yetkilisinden edinilen bilgiye göre Fidan, göreve yeni başlayan mevkidaşını tebrik etti. Fidan, Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin daha da güçlenmesine verilen öneme dikkat çekti. Görüşmede ikili ve bölgesel konular da ele alındı.