Fidan'dan Gazze ve Lübnan'a Destek Çağrısı - Son Dakika
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Fidan'dan Gazze ve Lübnan'a Destek Çağrısı

D-8 Toplantısı'nda Hakan Fidan, Gazze ve Lübnan için destek çağrısında bulundu.

18.12.2024 20:16
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D-8 Toplantısı'nda, Gazze ve Lübnan'ın kayıplarının giderilmesi için destek çağrısında bulundu.

Resmi kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Toplantısı'nda Orta Doğu'ya yönelik mesajlar verdi.

İsrail'in binlerce Filistinliyi vahşice katlederek soykırımını sürdürdüğüne, İsrail'in neden olduğu fiziksel zarar ve kayıpların milyarlarca dolar olduğunun tahmin edildiğine dikkati çeken Fidan, Gazze ve Lübnan'ın her türlü desteğe ihtiyacı olduğunu ifade etti.

Fidan, bu bağlamda Türkiye'nin kardeşlerinin yanında olduğunu, deneyim ve kapasitesini sunmaya da hazır olduğunu bildirdi.

Bölgesel sahiplenme anlayışının önemi

Bakan Fidan, Türkiye'nin bölgesel sahiplenme anlayışını desteklediğini ve teşvik ettiğini, bölgesel istikrar ve huzuru sağlamanın yegane yolunun bu olduğunu belirtti.

Fidan, İsrail'in bölge ülkelerine, özellikle de D-8 üyesi Mısır ve İran'a yönelik saldırgan tutumuna karşı dayanışma gösterilmesi gerektiği mesajını vererek, D-8'in gerçek potansiyelini ortaya koyma konusunda hala geride olduğu tespitinde bulundu.

Genç nüfusun bu konuda önemli bir role sahip olduğunu kaydeden Fidan, kurumun tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için tüm üyelerin işbirliğini artırmaya yönelik koordineli bir çaba göstermesi gerektiğini vurguladı.

KOBİ'lerin kalkınma konusundaki önemine işaret eden Fidan, en yeni fikirlerin ve çözümlerin geliştirilmesini teşvik etmede teknolojinin hayati rolünün kabul edilmesi gerektiğini belirtti.

Fidan, Türkiye'nin Azerbaycan'ın D-8'e üyeliğini tamamen desteklediğini ve Konsey'in yarınki zirvede bunun onaylanmasını tavsiye edeceğine inanıldığını kaydetti.

Kaynak: AA

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