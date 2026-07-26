Fidan'dan Guterres ile Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı.