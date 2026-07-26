Fidan'dan Guterres ile Telefon Görüşmesi - Son Dakika
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Fidan'dan Guterres ile Telefon Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Suriye ve Kıbrıs konularını görüştü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, telefon görüşmesinde Guterres'in Suriye'ye ve Kıbrıs Adası'na yaptığı ziyaretler kapsamında bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Kaynak: AA

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