Fidan'dan İran'a Hava Sahası Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan'dan İran'a Hava Sahası Uyarısı

10.03.2026 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'ye hava sahası ihlali konusunda uyarıda bulundu.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın telefonla görüştüğü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu ilettiği, Arakçi'nin ise Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını dile getirdiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan görüşmede, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi. Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Arakçi ise Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan'dan İran'a Hava Sahası Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sermin’in tabutunu erkeklere taşıtmadılar Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar
UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
Gaziantep’e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu Facianın eşiğinden dönüldü Gaziantep'e düşen füzeyle ilgili görgü tanığı konuştu! Facianın eşiğinden dönüldü
Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti Uzaklaştırdığı top evin balkonuna gitti
Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu Daha 33 yaşındaydı: Polis memurunun acı sonu
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok

13:38
Savaş devam ederken Rusya’dan yeni mesaj: Biz hazırız
Savaş devam ederken Rusya'dan yeni mesaj: Biz hazırız
13:36
Tarihi maçın haritasını çizdiler Oranı duyanlar inanamıyor
Tarihi maçın haritasını çizdiler! Oranı duyanlar inanamıyor
13:15
Netanyahu öldü mü İran basınından gündem yaratan iddia
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia
13:07
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Bakan Fidan ile görüştü: Füzeler İran kaynaklı değil
13:06
İsmail Kaani’nin akıbeti tartışılıyordu İran’dan resmi açıklama geldi
İsmail Kaani'nin akıbeti tartışılıyordu! İran'dan resmi açıklama geldi
13:03
Trump’ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Trump'ın tek cümlesiyle petrol 30 dolar düşerken altın uçuşa geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 13:52:10. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan'dan İran'a Hava Sahası Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.