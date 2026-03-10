Fidan'dan İran'a Hava Sahası Uyarısı

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın telefonla görüştüğü İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu ilettiği, Arakçi'nin ise Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını dile getirdiği öğrenildi.

Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile telefon görüşmesi yaptı.

Fidan görüşmede, Türk hava sahasının ihlal edilmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, Türkiye'nin buna karşı gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğinin altını çizdi. Fidan, tüm tarafların bölgesel güvenliği zedeleyebilecek ve siviller için risk oluşturabilecek adımlardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Arakçi ise Türk hava sahasına yönelen füzelerin İran kaynaklı olmadığını, konuyla ilgili geniş kapsamlı bir araştırma yapılacağını aktardı.