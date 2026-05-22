Fidan'dan İran-ABD Görüşmeleri Üzerine Telefon Diplomasi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Pakistanlı arabulucularla telefon görüşmeleri yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın, Al Sani ve Pakistanlı arabulucularla yaptığı telefon görüşmelerinde, İran ile ABD arasındaki müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.