Fidan'dan Zeynula'ya Kutlama
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zülfikar Zeynula'yı Devlet Bakanlığı görevi için tebrik etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, telefonda görüştüğü Kuzey Makedonya Türk Demokratik Partisi Genel Başkanı Zülfikar Zeynula'yı Devlet Bakanlığı görevi vesilesiyle kutladı.
Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan, telefonda görüştüğü Zeynula'yı, Devlet Bakanlığı görevi vesilesiyle kutlayarak yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA
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