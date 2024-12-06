Fidan, Doha Forumu'na Katılacak

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan 22. Doha Forumu'na katılacak. Forum kapsamında Cumartesi günü Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılması planlanıyor.

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani'nin daveti üzerine 7-8 Aralık tarihlerinde düzenlenecek 22. Doha Forumu'na katılacak. Forum çerçevesinde çeşitli oturumlara katılacak olan Fidan'ın konuşma yapması öngörülüyor.

Üst düzey bir Dışişleri yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Cumartesi günü Rusya ve İran Dışişleri Bakanları'nın katılımıyla Astana formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın yapılması planlanıyor. Yetkili, Fidan'ın Doha'da ikili görüşmeler yapmasının beklendiğini de belirtti.

Katar Dışişleri Bakanlığı'nın ev sahipliğinde düzenlenen Doha Forumu, bölgesel ve uluslararası konularda uluslararası tanınırlığa sahip mevcut ve eski karar alıcılar ile düşünce kuruluşları başkanları, akademisyenler ve uzmanları bir araya getiren bir uluslararası diplomasi forumu. Doha Forumu'nun içerik ortakları arasında Dışişleri Bakanlığı'nın dördüncüsünü 11-13 Nisan 2025 tarihlerinde düzenleyeceği Antalya Diplomasi Forumu da bulunuyor.