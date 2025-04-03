Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı ile Görüştü

- Dışişleri Bakanı Fidan, Estonya Dışişleri Bakanı Tsahkna ile bir araya geldi
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Fidan, NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna ile görüştü.
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