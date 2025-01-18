Fidan: Gazze\'de Ateşkes Mutluluğu

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Icardi bir kez daha baba mı oluyor?

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Gazze'de ateşkes anlaşması sağlanmasını değerlendirdi. Fidan, "Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil insani yardımın ulaştırılmasının takipçisi olacağız" dedi.

Dışişleri Bakanı Fidan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Bakü'de Azeri mevkidaşı Ceyhun Bayramov ile görüştü. İkili görüşme sonrası heyetlerarası görüşme yapıldı. Ardından iki Bakan ortak basın toplantısı düzenledi. Fidan, şöyle konuştu:

"En zor yolları ancak kardeşlerinizle beraber yürüyebilirsiniz. Azerbaycan ile olan iş birliğimizin özü budur. Ortaklığımız zamandan ve koşullardan bağımsızdır. Bu bir duruştur, kader birliğidir. Bu anlayışla Karabağ'daki 30 yıllık işgal döneminde Azerbaycan'ın yanında durduk. Azerbaycan da en zor günlerimizde hep Türkiye'nin yanındaydı. Devletlerimizin de halklarımızın da asla tereddüdü olmadı. Tüm imkanlarımızla tüm gücümüzle bütün kötü zamanlarda birbirimizin yanında durduk.

İttifakımızı daha da ileriye taşımak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanlarımızın tespit ettiği 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabilmek için daha fazla çalışmamız gerektiği ortada. Enerji ve ulaştırma alanlarındaki ortak duruşumuzu sürdürmemiz de önem taşıyor. Türkiye ve Azerbaycan Avrupa'nın enerji güvenliğine kritik bir katkı sağlamaktadır.

Orta Koridor'un belkemiğini oluşturan Bakü-Tiflis- Kars demiryolu hattının tam kapasiteyle kesintisiz faaliyetine büyük önem veriyoruz. Kars- Nahçıvan demiryolu projesini de en kısa sürede hayata geçirmek istediğimizi biliyorsunuz. Iğdır-Nahçıvan doğalgaz boru hattı projesi ise işbirliğimize yeni bir boyut kazandırmıştır.

"Azerbaycan'ın haklı endişelerini anlıyoruz"

Değerli kardeşim Azerbaycan- Ermenistan barış sürecinde gelinen noktaya ilişkin bizlere bilgi verdi. Azerbaycan'ın haklı endişelerini anlıyoruz. Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonlarının çalışmalara başlaması konusunda 16 Ocak'ta duyurulan mutabakat önemli bir adımdır. Güney Kafkasya'daki sağlanacak barış ve huzur ortamı herkesin çıkarınadır.

Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes mutabakatı gündemimizdeydi. Ateşkes sağlanmasından memnuniyet duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte mutabakatın tüm aşamalarının hayata geçirilmesi, ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Gazze'ye acil insani yardımın ulaştırılmasının takipçisi olacağız.

Kıymetli kardeşim sayın Bayramov Azerbaycan'ın Şam'daki Büyükelçiliği'nin yeniden faaliyete geçirmek istediklerini belirtti. Biz bu konuda elimizden geleni hemen vereceğiz. 29 Ocak'ta Türkiye-Azerbaycan- Özbekistan Üçlü Dışişleri, Ulaştırma ve Ticaret Bakanları toplantısına Ankara'da ev sahipliği yapacağız. Türkiye-Azerbaycan kardeşliği bölgesel barış ve istikrara katkı sağlamaya devam edecektir. Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır. Güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir."

"İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur"

İki Bakan ortak açıklamanın ardından gazetecilerine sorularını yanıtladı. İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ile ilgili soru üzerine Fidan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"15 aydır devam eden katliamın ve yıkımın durması bizim için fevkalade önemli. Özellikle sivil ve çocuk kayıplarının ayrım yapılmadan her gün vuku bulması, gazetecilerin, BM yardım görevlilerinin ayrım gözetilmeksizin katledilmeleri insanlık vicdanını yaralamakla kalmıyor, uluslararası sistemin hem kurumsal hem anlamsal ne kadar değeri varsa hepsinin yerle bir olmasına sebep oldu. Bunun bu noktada durması bizim için önemli. Umuyoruz bundan sonra ateşkes devam eder, insani yardımların kesintisiz Gazze'nin her tarafını ulaştırılmasına izin verilir, Gazze'de yerlerinden edilmiş, evlerinden sürülmüş belli bir köşeye sıkıştırılmış Filistinlilerin evlerine dönmeleri önemlidir. Bu inşallah en kısa sürede olur. Çünkü kış şartlarındayız, şu anda açıkta kalan, çadırlarda kalan, zor durumda soğukta, gıdasız, ilaçsız 2 milyon insan var. Bunların uygun koşullara dönmesi önemli. Bu konuda Türkiye uluslararası toplumla beraber elinden geleni yapacak. İnşallah bu gözyaşı son gözyaşı olur. Bundan sonra hızla yaralarımızı sarıp iki devletli çözümü hayata geçirip bölgede normalleşmeyi sağlarız. Özellikle iki devletli çözüm aşaması zor ve uzun bir adım, bazılarının kesinlikle istemediği bir adım. Ama bu olmadan hem İsrail'in hem Filistin'in hem bölgenin güvende ve istikrarda olmayacağı herkesin malumu. Bugünden sonra daha insani ve kalkınmaya yönelik yardımlar için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."