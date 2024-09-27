Fidan, Gazze Toplantısı\'na Katıldı

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- Dışişleri Bakanı Fidan, BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı

NEW YORK - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, New York'ta İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, AB ve Norveç tarafından BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, ABD'de diplomasi trafiği sürüyor. Bakan Fidan, ABD'nin New York şehrinde İİT ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu, AB ve Norveç tarafından BM 79. Genel Kurulu marjında düzenlenen Gazze Konulu Bakanlar Toplantısı'na katıldı.