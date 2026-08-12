Fidan, Hafter ile Bingazi'de Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi'de Halife Hafter ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Halife Hafter ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Fidan'ın, Libya ziyareti kapsamında Bingazi'de Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Hafter ile görüştüğü bildirildi.
Kaynak: ANKA
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