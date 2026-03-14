Fidan: İran'la Diplomasi Şartları Elverişli Değil

14.03.2026 23:52
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasındaki müzakerelerin zorluğunu vurguladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasında müzakerelerin devam etmesine yönelik ciddi bir girişim olmadığını ancak İran'ın gayri resmi görüşmelere açık olduğuna inandığını belirtti.

Fidan, Associated Press (AP) ajansına gündeme ilişkin röportaj verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları konusunda Fidan, şartların şu anda diplomasiye çok elverişli olmadığını kaydetti.

Fidan, ABD ile nükleer görüşmeler yaparken saldırıya uğradıkları için İranlıların "ihanete uğramış" hissettiğine işaret ederek, "(İranlılar) Onların anlamlı herhangi bir gayri resmi diplomasiye açık olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İran'ın diğer Körfez ülkelerine yönelik saldırıları konusunda Fidan, İranlıları bu saldırıları durdurmaları için ikna etmeye çalıştıklarını aktardı.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat konusuna da değinen Fidan, İranlı yetkililerin Türkiye'ye füze ateşlemedikleri konusunda ısrar ettiklerini kaydederek, "Provoke edildiğimizin ve edileceğimizin farkındayım. Ancak bizim amacımız şu, biz bu savaşın dışında kalmak istiyoruz." dedi.

Fidan, İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney'in yaraları konusunda??????? çok fazla fikir sahibi olmadığını belirterek, "Bildiğimiz şey kendisinin hayatta ve işinin başında olduğudur." değerlendirmesini yaptı.

İran'da yeni lider seçim süreci ve yeni liderin sağlık durumunun yönetim yapısında bir boşluk oluşturduğunu ifade eden Fidan, "Bu boşluğun İran Devrim Muhafızları tarafından doldurulduğuna inanıyorum." dedi.

?"Netanyahu orada olduğu sürece, (İsrail) her zaman birisini düşman olarak gösterecektir"

İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Türkiye'nin de hedef haline gelebileceği iddialarını reddeden Fidan, öte yandan, İran'a yönelik saldırıların, Türkiye'yi kendi silah ve hava savunma sistemlerinin üretimini artırma konusunda teşvik ettiğini vurguladı.

Fidan, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu orada olduğu sürece, (İsrail) her zaman birisini düşman olarak gösterecektir. Çünkü kendi ajandalarını ilerletmek için buna ihtiyaçları var. Türkiye olmaz ise bölgede başka bir ülkeden söz ederlerdi." ifadelerini kullandı.

Fidan, İsrail'in Suriye de dahil olmak üzere bölgedeki rolünü eleştirerek, "Amaçları güvenlik değil, daha fazla toprak elde etmek. Bu düşünceden vazgeçmedikleri sürece, Orta Doğu'da her zaman savaş olacaktır." dedi.

Türkiye'nin önceliği Filistinlilerden oluşan yönetim komitesi

Türkiye'nin Gazze Barış Kuruluna katılımına yönelik de değerlendirmelerde bulunan Fidan, bunun savaşı durdurmak için bir fırsat olduğuna değinerek, "Ancak Barış Kurulunun mevcut tüm konulara değineceği yanılsamasına kapılmıyoruz." yorumunu yaptı.

Fidan, Türkiye'nin henüz bölgede kurulacak bir güce katılmak için davet almadığına işaret ederek, "ABD'lilerin, Türkiye'nin katılımına izin vermesi için İsrail tarafıyla sessizce bir anlaşma varmaya çalıştıklarını düşünüyorum." görüşünü paylaştı.

Öte yandan Türkiye'nin önceliğinin Gazze için siyasi olarak bağımsız 15 Filistinli yöneticiden oluşan bir yönetim komitesi kurulması olduğunu vurgulayarak, "Gazze'ye gitmelerini ve işe başlamalarını bekliyoruz. Henüz başlamadı, bu nedenle bir yerden başlamak lazım." dedi.

Kaynak: AA

