Fidan, Kahire'de Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan, Kahire'de Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak

Fidan, Kahire\'de Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak
20.06.2026 13:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan toplantısında bölgesel barış için görüşecek.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Mısır-Pakistan- Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsüne katılmak üzere Kahire'ye ziyarette bulunacak. Fidan yapacağı görüşmelerde, İran ve ABD arasındaki mutabakat sürecinde taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı müteyakkız olunması gerektiğini vurgulayacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 20-21 Haziran'da Kahire'de düzenlenecek Türkiye-Mısır-Pakistan-Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın dördüncüsüne katılacak.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Fidan ziyaret kapsamında Mısır ve diğer ülkelerden yetkililerle görüşmeler yapacak. Fidan Kahire'deki temaslarında, ABD ile İran arasındaki savaşı sonlandıran Mutabakat Zaptı'nın imzalanmasından büyük memnuniyet duyulduğunu ve imzacı tarafların çabalarının takdir edildiğini ifade edecek. Süreçte Pakistan'ın arabuluculuğunun ve katkıda bulunan diğer ülkelerin oynadıkları rolün önemini vurgulayacak olan Fidan, Türkiye'nin 60 günlük müzakere sürecinin sonunda tarafların kalıcı bir barış anlaşmasına varması için çabalarını sürdüreceğini belirtecek. Fidan, bu süreçte taraflar arasındaki uzlaşmayı tehlikeye atabilecek tüm etkenlere karşı müteyakkız olunması gerektiğinin altını çizecek.

Dörtlü mekanizma katılımcı ülkeleri arasındaki eşgüdüm ve iş birliğinin ne kadar önemli olduğunun son süreçte bir kez daha görüldüğüne dikkati çekecek olan Fidan, mekanizmanın, bölge ülkelerinin kendi aralarındaki ilişkileri güçlendirmek ve yaşanan krizlerden gerekli dersleri çıkararak, sorunları bölgesel sahiplenme anlayışı doğrultusunda ortak çabalarla bertaraf etmek amacıyla kurulduğunu dile getirecek. Fidan, bu formatın kurumsal bir çerçeveye kavuşmasının ve zamanı geldiğinde yeni katılımlarla genişlemesinin önemli olduğunu ifade edecek.

Fidan görüşmelerde, İsrail'in Gazze, Batı Şeria, Kudüs ve Lübnan'daki işgalci, saldırgan ve provokatif eylemlerinin sona erdirilmesinin sağlanması için Başbakan Benjamin Netanyahu hükümetine yönelik uluslararası baskının artırılmasına ihtiyaç duyulduğunu kaydedecek. Fidan, Filistin meselesinin iki devletli çözüm temelinde nihayete erdirilmesinin Orta Doğu'da barış, istikrar ve huzurun anahtarı olduğuna işaretle, dört ülke olarak diğer bölge ülkeleriyle birlikte bu doğrultuda gayret göstermeye devam edileceğini dile getirecek.

Kaynak: ANKA

Suudi Arabistan, Hakan Fidan, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Politika, Türkiye, Güncel, Kahire, Mısır, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan, Kahire'de Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
11:06
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Sınava 1 dakika kala yetişti ama unuttuğu bir şey vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:31:11. #7.13#
SON DAKİKA: Fidan, Kahire'de Dışişleri Bakanları Toplantısına Katılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.