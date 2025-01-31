Fidan-Lavrov Görüşmesi

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan'ın Rus mevkidaşı Lavrov ile yaptığı telefon görüşmesinde, bölgesel gelişmeler ve Suriye'deki durum ele alındı.

Görüşmede, her iki ülkenin de Suriye'nin siyasi birliğine verdiği destek vurgulanırken, siyasi geçiş sürecinin kapsayıcı olmasının önemi kaydedildi.