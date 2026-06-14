Fidan Moskova'ya gidiyor: Lavrov ile kritik görüşme - Son Dakika
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Fidan Moskova'ya gidiyor: Lavrov ile kritik görüşme

14.06.2026 17:36
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov'un davetiyle 15-17 Haziran'da Moskova'ya çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Görüşmede ikili ilişkiler, Orta Doğu, Karadeniz güvenliği, Suriye, Libya, Güney Kafkasya, ticaret ve enerji konuları ele alınacak.

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine, 15-17 Haziran tarihlerinde çalışma ziyareti kapsamında Moskova'ya gideceğini açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Fidan ile Lavrov arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, ikili ilişkilerin yanı sıra uluslararası ve bölgesel gündemde öne çıkan konuların ele alınacağı bildirildi.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki düzenli temasların, iki ülke arasındaki siyasi diyaloğun gelişiminde önemli rol oynadığı belirtilerek, liderlerin 2025 yılında çeşitli uluslararası etkinlikler kapsamında iki kez bir araya geldiği hatırlatıldı.

Görüşmelerde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrasında Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler ile Filistin meselesindeki çözüm perspektiflerinin değerlendirileceği kaydedildi. Tarafların ayrıca Karadeniz'deki gelişmeler ve güvenli deniz ulaşımına ilişkin konuları ayrıntılı şekilde ele alacağı belirtildi.

Açıklamada, Suriye'de istikrarın sağlanmasına yönelik çabalar kapsamında yeni yönetime verilecek destek, kapsayıcı siyasi diyalog süreci ve ülkenin sosyoekonomik yeniden yapılanmasının da gündemde yer alacağı ifade edildi. Lavrov ve Fidan'ın Libya'daki gelişmeler ile Güney Kafkasya'da ulaştırma ve iletişim hatlarının açılması, çatışma sonrası yeniden yapılanma çalışmaları ve 3+3 Bölgesel İşbirliği Platformu kapsamındaki işbirliği imkanlarını da görüşeceği bildirildi.

Rusya'nın, Ermenistan-Türkiye normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladığı belirtilen açıklamada, Orta Asya'daki entegrasyon süreçlerinin de ele alınacağı kaydedildi.

İki bakanın, ticaret ve ekonomi alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi, bankacılık hizmetlerinin iyileştirilmesi ve Rusya-Türkiye Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 20'nci toplantısına yönelik hazırlıkları değerlendirmesi bekleniyor.

Açıklamada ayrıca, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ndeki çalışmalar ile Mavi Akım ve TürkAkım projelerinin işletilmesine ilişkin konuların görüşüleceği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rus turistler açısından en önemli destinasyonlardan biri olmayı sürdürdüğünü belirterek, turizm merkezlerinde Rus vatandaşlarının güvenliğine ilişkin konuların da gündeme geleceğini bildirdi.

Bakanlık, Moskova'daki görüşmenin, Rusya-Türkiye siyasi diyaloğunun yüksek seviyesini bir kez daha teyit etmesinin ve karşılıklı çıkar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlamasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Hakan Fidan, Orta Doğu, Güvenlik, Savunma, Ekonomi, Moskova, Suriye, Güncel, Libya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan Moskova'ya gidiyor: Lavrov ile kritik görüşme - Son Dakika

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