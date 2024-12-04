Fidan, Malta'da Kaja Kallas ile Görüştü - Son Dakika
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Fidan, Malta'da Kaja Kallas ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Malta'da Kaja Kallas ile Avrupa Güvenlik Toplantısı için bir araya geldi.

04.12.2024 23:51
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- Dışişleri Bakanı Fidan, Malta'da

Dışişleri Bakanı Fidan, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile bir araya geldi

VALLETTA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 31'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Malta'da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika'daki temaslarının ardından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 31'inci Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılmak üzere Malta'ya geldi. Bakan Fidan, başkent Valetta'da AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile görüştü.

Kaynak: İHA

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