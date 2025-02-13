Fidan, Münih Güvenlik Konferansı'na Katılacak

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

Dışişeri Bakanlığı resmi sayfasında yapılan açıklamada, "Sayın Bakanımız, 14-16 Şubat 2025 tarihlerinde düzenlenecek 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacaktır." denildi.

Avrupa güvenliğinin geleceğine dönük önemli mesajların verileceği 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2025) "Ukrayna ve Orta Doğu" öncelikli olarak ele alınacak.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in, Münih Güvenlik Konferansı'nda bir araya gelmesi beklenirken, Avrupa'nın en üst düzey güvenlik konferansına katılacak ABD heyetinde Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Başkan Donald Trump'ın Ukrayna- Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg da yer alacak.