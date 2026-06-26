NATO Zirvesi'nde savunma sanayisi vurgusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yapılacak NATO zirvesinde savunma sanayisiyle ilgili özel bir gündem ve etkinliklerin olacağını belirterek, ilgili kurumların bu konuyla ilgili yoğun çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bakan Fidan, Ottava'da Kanada Dışişleri Bakanı Anita Anand ile görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında soruları yanıtladı.

Ankara'da yapılacak NATO zirvesine ilişkin soru üzerine Fidan, zirve hazırlıklarının yoğun şekilde devam ettiğini belirterek, "Gerçekten bu zirve, tarihi bir zirve olacak. Çünkü uluslararası jeopolitik şartlar öyle bir noktaya geldi ki NATO üyesi ülkelerin alacağı kararlar bu dönemde daha da belirleyici olacak. Sadece İttifakın geleceği için değil aynı zamanda kendi coğrafyamızın geleceği açısından da önemli." ifadelerini kullandı.

Fidan, bu noktada İttifak içerisinde son birkaç yıldır devam eden önemli konuların olduğunu, bunların başında savunma harcamalarının artırılmasının geldiğini aktararak, "Bu, tartışılan bir konu olmaktan çıkmış durumda. Biz, bu yeni yapacağımız zirvede de bunun altını çizeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Fidan, bütün ülkelerin bunu siyasi olarak kabul ettiğini artık bundan sonra pratikte hangi adımların atıldığını, kabul edilen artışa ilişkin ne türden harcamaların yapıldığına ilişkin muhasebenin yapılacağını dile getirdi.

NATO zirvesinde savunma sanayisi özel gündemi vurgusu

Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ve diğer savaşlarla birlikte NATO ülkelerinin savunma sanayisinde nerede olduklarını sorgulama noktasında siyasi ve stratejik düzeyde farkındalık geliştiğini kaydeden Fidan, "Bu noktada savunma sanayi, NATO planlamalarında, NATO toplantılarında artık detay bir konu olmaktan çıkıp en üst düzeyde stratejik anlam ifade eden bir konu." dedi.

Fidan, "Dolayısıyla önümüzdeki ay Ankara'da yapılacak olan zirvede de savunma sanayiyle ilgili özel bir gündem olacak, özel etkinlikler olacak. Savunma Sanayi Başkanlığımız ve ilgili kurumlarımız, bu konuyla ilgili yoğun bir çalışma içerisinde." ifadelerini kullandı.

Liderler arasında yapılacak üst düzey stratejik ve siyasi görüşmelerin önemine dikkati çeken Fidan, NATO'nun geleceğine ilişkin farklı perspektiflerin nasıl uyumlaştırılacağı, transatlantik farklılıkların nasıl uzlaştırılacağı, tehdit algılamaları ve İttifakın hazırlık düzeyi gibi konuların zirvede ele alınacağını söyledi.

Fidan, bu tartışmaların yapıcı bir ortam içerisinde geçeceğinin altını çizerek, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kilit rol oynayacağına olan inançlarının tam olduğunu vurguladı.

Kanada ile nükleer enerjide anlayış birliği "fevkalade önemli" vurgusu

Darlington Nükleer Tesisi'ni ziyaretine ilişkin soru üzerine Fidan, Türkiye'nin nükleer enerjiye her fırsatta ve her halükarda ihtiyacının olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Enerji Bakanlığının "muhteşem başarılar ortaya koyduğunu" vurguladı.

Fidan, Türkiye'de alternatif yeşil enerji kullanımının büyük oranda ilerletildiğini ancak buna rağmen sanayide artan enerji ihtiyacını istenilen hızda ve fiyatta karşılamadığını belirterek, "Yıllar önce başlatılan nükleer enerji stratejisinde kaydettiğimiz ciddi mesafeler var. Şimdi ikinci santralin, üçüncü santralin yapılması için de arayışlar, çalışmalar devam ediyor. Bizim, Kanada'yla bu yönde geliştirdiğimiz anlayış birliği fevkalade önemli." ifadelerini kullandı.

Dün, Darlington'a yaptığı ziyaret esnasında Kanada'nın özgün teknolojisini görme imkanı bulduklarını aktaran Fidan, "Orada bizi etkileyen noktalardan biri de şu; bir ağır su reaktörü, zenginleştirilmiş uranyum olmadan çalışıyor. Dizaynı ve konsepti 50'li yıllarda, 60'lı yıllarda yapılmış ama çok uzun yıllardır problemsiz şekilde güvenlik tedbirleri en üst düzeyde çalışan bir teknoloji." değerlendirmesini yaptı.

Fidan, bu teknolojinin Kanada'nın özgün teknolojisi olması açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Öte yandan bu teknolojinin, Kanada dışında Romanya, Çin ve Arjantin'de de yaygın şekilde kullanılıyor olmasının kendilerinin dikkatini çektiğini söyleyen Fidan, bu konuda gösterdiği anlayış ve işbirliği için de mevkidaşına teşekkür etti.

Fidan, Enerji Bakanlığının da bu konuyu gerçekten büyük bir ilgiyle yakından takip ettiğini ve görüşmeler yaptığını, dün de kendisinin bizzat ilgili şirket yöneticileriyle bir araya geldiğini ve teknik konularda izahatlarını dinlediğini aktardı.

Bakan Fidan, bu konuda ciddi bir profesyonel işbirliği zemininin bulunduğuna işaret etti.

Mevkidaşı Anand ile yaptığı görüşmelerde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından Kanada'nın, bu ülkede eğitim gören, ticari faaliyet yürüten veya aile bağı bulunan Türk vatandaşlarına yönelik başlattığı oturum ve çalışma izni uygulamasının uzatılması konusunun gündeme gelip gelmediğinin sorulması üzerine Fidan, Türkiye ile Kanada arasında vize, çalışma izinleri ve göç süreçlerine ilişkin konuların kapsamlı şekilde ele alındığını belirtti.

Basın toplantısının ardından mevkidaşıyla bir görüşme daha gerçekleştireceklerini bildiren Fidan, "Basın toplantısından sonra bir oturumumuz daha var. Orada da daha detaylı ele alma imkanımız olacak." dedi.

(Bitti)