Fidan: Netanyahu'nun politikası bölgede soykırımı destekliyor - Son Dakika
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Fidan: Netanyahu'nun politikası bölgede soykırımı destekliyor

Fidan: Netanyahu\'nun politikası bölgede soykırımı destekliyor
01.07.2026 15:23
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yayılmacı politikasının bölgede kaos ve soykırımı desteklediğini belirtti. Türkiye-Kırgızistan toplantısında ticaret, bağlantısallık ve Filistin konuları ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşını, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika." dedi.

Fidan ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev'in eş başkanlıklarında Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye-Kırgızistan Ortak Stratejik Planlama Grubu Yedinci Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2027-2028 geçici üyeliğine seçilmiş olmasından dolayı tebriklerini ileten Fidan, bu olayı Kırgızistan için tarihi bir başarı ve zafer olarak nitelendirdi.

Fidan, Kırgız makamlarının Kırgızistan ve Türk dünyası için önemli vazifeler üstelendiğini belirterek, Kırgızistan'ın uluslararası arenada ortaya koyduğu diplomatik başarıların ve Türkiye'nin bu başarıya katkısının, iki kardeş ülke arasındaki dayanışmanın en somut örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Kırgızistan ve Türkiye arasındaki işbirliğinin istikrarlı şekilde güçlendiğini kaydeden Fidan, toplantıda iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin son toplantısında belirlenen hedeflere ne ölçüde ulaşıldığının gözden geçirildiğini aktardı.

Fidan, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2027-2028 dönemi için işbirliği programı imzalandığını duyurarak, "Aramızdaki işbirliği daha planlı, programlı, yapısal bir şekilde gitmeli. Bunu her düzeyde gündeme getiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefini 5 milyar dolar olarak belirlediğini hatırlatan Fidan, buna ulaşmak için çalıştıklarını ifade etti.

Fidan, Kırgızistan'da 350 Türk firmasının bulunduğuna ve sayının artmaya devam ettiğine dikkati çekti.

Toplantıda, bağlantısallık, finansman ve yatırım konularının da görüşüldüğünü dile getiren Fidan, "Bu son İran olayında da gördük ki, bağlantısallık, kargo ulaşımı, malzemelerin ve ürünlerin iletimi gerçekten stratejik öneme haiz bir konu. Koridorlar, bağlantı yolları giderek daha da önem kazanıyor." dedi.

Fidan, Türk Devletleri Teşkilatı'nı (TDT), Türk dünyasının ortak iradesinin mücessem bir hali olarak nitelendirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu teşkilatın, bu birlikteliğin modern zamanlarda daha kurumsal şekilde, daha etkin olarak bütün alanlarda kapsayıcı bir faaliyet göstermesi liderlerimizin ortak iradesidir. Bu konuda tabii bizlere, bürokrasiye, sivil toplum örgütlerine ve iş dünyasına düşen çok görev var. Herkes bu konuda elinden geleni yapmaya çalışıyor. Diğer taraftan biliyorsunuz, her yıl düzenlenen zirve var. Bu sene zirveyi Cumhurbaşkanı'mızın ev sahipliğinde inşallah Ankara'da yapacağız."

Küresel ve bölgesel meseleler

Fidan, mevkidaşı ile görüşmesinde, Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türklerine yönelik haksız tecridin kaldırılması hususundaki çabaların ele alındığını belirterek, başta Ukrayna olmak üzere küresel ve bölgesel meselelerin görüşüldüğünü aktardı.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın devam ettiğini, savaşın etkilerinin daha da tehlikeli bir şekilde yayılma riski taşıdığının ele alındığını söyleyen Fidan, şunları kaydetti:

"İki ülke olarak buna nasıl bakıyoruz, değerlendirmelerimiz nelerdir? Benim en son Rusya ziyaretinde elde ettiğim izlenimler, arkadaşlarımızın yaptığı temaslar… Bu konularda görüş alışverişinde bulunduk. Amacımız ve isteğimiz odur ki, bir an önce savaşın durması ve kapsamlı barış görüşmesi için görüşmelerin başlaması ve bu konuda hemfikiriz."

Öte yandan, İran konusunda ABD ile varılan mutabakat konusunda ortak memnuniyetin dile getirildiğini söyleyen Fidan, "Kendilerinin de İran'la ilgili özel ilişkileri var. O konuda takip ettikleri politikalar var. Orta Asya'ya açılan bir coğrafyası var İran'ın. Bu bakımdan Orta Asya'ya sınır olduğu için İran politikaları Türk devletlerini de yakından ilgilendirmekte." dedi.

Fidan, görüşmesinde, herkesin ortak meselesi olan, başta Filistin meselesi olmak üzere, Gazze, Lübnan, Suriye konularının teker teker ele alındığını belirterek, "(İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'nun yayılmacı politikası bölgede kaosu, istikrarsızlığı, savaşı, gözyaşını, yıkımı ve soykırımı destekleyen bir politika. Bu planın, bu politikanın durdurulması için uluslararası toplum olarak neler yapabiliriz, hangi tedbirler alınabilir, ne türden bir eylem planı ortaya konur… Bildiğiniz gibi, Türkiye olarak bütün uluslararası muhataplarımızla, ortaklarımızla konuyu ele alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kırgızistan ile Türkiye'nin bütün konularda aynı yerde durduğunu ifade eden Fidan, bunun kardeşliğin gerekliliği olduğunu söyledi.

Farklı eylem potansiyelleri olduğunu ve bu durumların da gözden geçirildiğini vurgulayan Fidan, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun toplantısında alınan kararlar ve takip edilecek hususlar olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, toplantının bir sonraki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'nın da altyapısını oluşturduğunun altını çizdi.

(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fidan: Netanyahu'nun politikası bölgede soykırımı destekliyor - Son Dakika

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