Fidan, Sırbistan\'ı Ziyaret Edecek

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'ı ziyaret edecek. Fidan'ın yapacağı görüşmelerde, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, bölgesel barış ve istikrarın korunması ile Balkanlar'daki işbirliğinin derinleştirilmesi konularını ele alması bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın üst düzey yetkilerinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yarın Sırbistan'a resmi bir ziayrette bulunacak. Ziyaret kapsamında, Fidan'ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç tarafından kabul edilmesi ve Dışişleri

Bakanı Marko Curiç'le görüşmesi öngörülüyor.

Bakan Fidan'ın görüşmelerinde, Türkiye ile Sırbistan arasındaki çok boyutlu işbirliğinin seyrinden duyulan memnuniyeti ifade etmesi, Türkiye'nin Balkanlar'da barış ve istikrarın muhafaza edilmesine, bu çerçevede Sırbistan'la gelişen işbirliğine verdiği önemi vurgulaması, Bosna-Hersek'teki durumun sağduyulu bir yaklaşımla ele alınmasının ve diyalog kanallarının açık tutulmasının önemine işaret etmesi, bölgesel sınamalar karşısında bölgesel sahiplenme anlayışıyla hareket edilmesi gerektiğine dikkat çekmesi, ortak sınamalar karşısında bölgesel dayanışma ve işbirliğinin güçlendirilmesine öncelik verilmesinin gerekliliğini dile getirmesi bekleniyor.