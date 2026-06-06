Fidan: Türkiye-Bangladeş Dostluğu Güçleniyor - Son Dakika
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Fidan: Türkiye-Bangladeş Dostluğu Güçleniyor

06.06.2026 14:07
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyaretinde iki ülke arasındaki dayanışmanın önemini vurguladı.

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyaretine ilişkin değerlendirmesinde, iki ülke arasındaki dostluğun, ortak çıkarların ötesinde, zor zamanlarda dayanışma gösteren iki milletin dostluğu olduğunu belirterek, "Bu bağı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulundu. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Asya-Pasifik ziyaret turumuzun dördüncü ve son durağı olan Bangladeş'te, Başbakan Tarique Rahman tarafından kabul edildik ve Dışişleri Bakanı Dr. Khalilur Rahman'la kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdik. Ziyaretimiz boyunca, Şubat ayında yapılan seçimlerin ardından yeni bir döneme adım atan Bangladeş'in güçlü potansiyeline ve Bangladeşli kardeşlerimizin huzur, refah ve istikrar içinde yaşaması için ortaya konulan büyük çabaya tanıklık ettik."

Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin, kardeşlik bağlarımıza uygun biçimde, son derece sağlam temeller üzerinde yükselmekte olduğunu gördük. Önümüzdeki dönemde iş birliğimizi her alanda geliştirmeye kararlıyız ve Bangladeşli kardeşlerimize destek olmaya aynı güçlü iradeyle devam edeceğiz. Gösterdikleri sıcak ev sahipliği için, başta değerli kardeşim Dr. Khalilur Rahman olmak üzere, Bangladeş makamlarına ve halkına yürekten teşekkür ediyorum. Bu vesileyle, geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurul Başkanlığı görevine seçilen kıymetli mevkidaşımı bir kez daha kutluyorum. Bu önemli görevi büyük bir başarıyla yerine getireceğinden eminiz.

Ziyaretimiz kapsamında, Cox's Bazar'daki mülteci kamplarını da ziyaret etme imkanımız oldu. Bangladeş, bir milyondan fazla Rohinga Müslümanına ev sahipliği yaparak büyük bir sorumluluk yerine getirmektedir. Ortak hedefimiz, Rohinga krizine kalıcı ve adil bir çözüm bulunmasıdır. Cox's Bazar'da Sağlık Bakanlığımız, TİKA, Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı ve diğer kurumlarımızın çalışmalarını da yerinde inceledik. Türkiye-Bangladeş İnsani Yardım Hastanesi'nde görev yapan sağlık personelimizle bir araya geldik. Zorlu şartlarda görev yapan tüm görevlilerimize özverileri, fedakarlıkları ve insanlığa hizmet eden örnek çabaları için en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türkiye ile Bangladeş arasındaki dostluk, ortak çıkarların ötesinde, zor zamanlarda dayanışma gösteren iki milletin dostluğudur. Bu bağı daha da güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

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