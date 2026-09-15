Fidan, TÜRKPA Genel Sekreteri Büyükelçi Hasan'ı Bakü'de kabul etti
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı Bakü ziyareti kapsamında kabul etti. Kabul, Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamayla duyuruldu.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı kabul etti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bakanı Hakan Fidan'ın, Bakü ziyareti kapsamında Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasan'ı kabul ettiği bildirildi.
Kaynak: ANKA
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