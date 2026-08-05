Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Ayman Safadi ile Kudüs toplantısı öncesi bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenecek olan Kudüs konulu Bakanlar toplantısına katılmak üzere gittiği Amman'da Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
Kaynak: ANKA
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