Fidan ve Albares'den Suriye Üzerine Görüşme

Güncel

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares ile telefona görüştü. Görüşmede Suriye'de istikrar ve barışın tesisinin önemine değinildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İspanya Dışişleri Bakanı Albares ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede Suriye'de istikrar ve barışın tesisinin önemine değinilerek uluslararası toplumun bu yönde atabileceği adımlar ele alındı.