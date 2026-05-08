Fidan ve Arakçi'den Kritik Telefon Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, İran ve ABD arasında devam eden müzakerelerde gelinen nokta ele alındı.
