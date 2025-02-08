Fidan ve Arakçi Telefonla Görüştü

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(ANKARA)- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili konular ve Filistin'deki durum ele alındı.