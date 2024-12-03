Fidan ve Baerbock Brüksel'de Buluştu

- Dışişleri Bakanı Fidan, Alman mevkidaşı Baerbock ile görüştü
BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de temaslarına devam ediyor. Bakan Fidan, toplantı marjında Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile bir araya geldi.
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