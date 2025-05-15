Fidan ve Barrot'tan NATO Görüşmesi

(ANTALYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'daki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı marjında, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile görüştü.
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