Fidan ve Barrot'tan Suriye Telefon Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Suriye'ye ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan, Fransız mevkidaşı Barrot ile telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye'deki gelişmeler ele alınırken, Fidan, Fransız mevkidaşına geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladı.
Bakan Fidan, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini de belirtti.
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