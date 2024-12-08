Fidan ve Barrot'tan Suriye Üzerine Görüşme

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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefonda görüştü. Görüşmede geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilerek, Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği ifade edildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Barrot ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede geçiş döneminin düzenli olmasının önemine değinilen görüşmede, Suriye'nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güç kazanmaması için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiği kaydedildi. Lübnan'daki durumun da ele alındığı görüşmede, Suriye'deki gelişmelerin Lübnan'a olumsuz biçimde yansımamasının önemi vurgulandı.