Fidan ve Barrot\'tan Suriye ve Türkiye-AB İlişkileri Üzerine Görüşme

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, Fidan ve Barrot, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) marjında bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye'deki durum değerlendirildi ve Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.

Mevkidaşına, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması için ortak çaba gösterilmesi gerektiğini belirten Fidan, Türkiye'nin PKK ve DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı en güçlü şekilde mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Bakan Fidan, Türkiye-AB ilişkilerinin kimlik tartışmaları bağlamında ele alınmaması gerektiğini, karşılıklı çıkarlar ve liyakat temelinde değerlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede ayrıca Ukrayna- Rusya savaşında barışın tesis edilmesine yönelik çabalar da değerlendirildi.