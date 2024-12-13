Fidan ve Blinken Suriye ile Gazze'yi Görüştü - Son Dakika
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Fidan ve Blinken Suriye ile Gazze'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken ile Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı, ateşkes üzerinde mutabık kaldı.

13.12.2024 14:56
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Suriye ve Gazze'de yaşanan son gelişmeleri ele aldı. Hakan Fidan görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ ve PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında" ifalerini kullanırken, Blinken da "Suriye'de görmek istediklerimiz konusunda geniş bir anlaşma var" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Fidan, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Suriye'deki yeni durumda, Suriye halkının iyiliği için, ülkenin birliği, bütünlüğü, beraberliği, egemenliği için hem Türkiye ve ABD, hem bölgesel aktörlere düşen rollerin neler olduğu ve nasıl işbirliği içinde bulunabileceğimizi etraflıca görüştük. Suriye'deki istikrarın bir an önce sağlanması, terörizmin yer bulmaması, DEAŞ ve PKK'nın orada hakim olmaması önceliklerimiz arasında. Bunlarla ilgili neler yapacağımız, ortak endişelerimiz ve onların çözümü hakkında konuştuk" ifadesini kullandı.

Gazze'de bir an önce ateşkes sağlanması konusunda ABD Dışişleri Bakanı ile mutabık kaldıklarını belirten Fidan, hem Türkiye hem de ABD'nin bölgede yoğun bir ateşkes mesaisi yaptığını ancak şiddet sarmalının durmadığını ve İsrail'in sivilleri öldürmeye devam ettiğini kaydetti. Fidan, görüşmede başta savunma-sanayi olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren diğer konulara da yer verildiğini açıkladı. Blinken ise görüşme sonrası yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Aşırıcı gruplarla ilişkisi bulunmayan bir yönetim kurulmasını destekliyoruz"

"Şu anda Suriye'ye son derece odaklanmış durumdayız. Hem bizim hem Suriye halkının Beşar Esad rejiminin zincirlerinden kurtularak, Suriye halkının kendi karar verebilecekleri bir gelecek için önlerinde olan fırsatta Türkiye, ABD ve bölgedeki ülkelerin nasıl kendilerine destek olabileceğini görüştük. Bu konuda Suriye'de görmek istediklerimiz konusunda geniş bir anlaşma var. Özellikle geçiş hükümetinin son derece kapsayıcı, azınlık ve kadın haklarını koruyan ve devlet kurumlarını destekleyerek insanlara hizmet sağlayabilecek ve herhangi bir kimyasal silah söz konuysa bunları doğru bir şekilde bertaraf edebilcek, aşırıcı gruplarla hiçbir ilişkisi bulunmayan ve sınır komşularına hiçbir tehditte bulunmayan bir yönetim kurulmasını destekliyoruz."

IŞİD ile mücadelenin devam etmesinin önemini vurgulayan Blinken, Gazze'ye ilişkin de açıklamalarda bulundu. Blinken, Gazze'de ateşkes ve rehine anlaşmasını gerçekleştirme şansı olduğunu ve son birkaç haftada yaşananların Gazze'de ateşkesin mümkün olduğuna dair cesaret verici işaretler olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

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