Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile Suriye'deki gelişmeler ve muhtemel bölgesel etkileri üzerine telefonda konuştu.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Letonyalı mevkidaşı Braze ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ve muhtemel bölgesel etkileri değerlendirildi.
Son Dakika › Güncel › Fidan ve Braze'den Suriye Görüşmesi - Son Dakika
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