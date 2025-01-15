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Fidan ve Esad Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad ile Ankara'da bir araya geldi.

15.01.2025 20:01
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(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Hakan Fidan Suriye'deki Yeni Yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Ankara'da görüştü. Bakanlığımızda 3 artı 3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanısıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'deki Yeni Yönetimin Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve Suriye'deki Yeni Yönetimin İstihbarat Başkanı Enes Hattab da katıldı." ifadelerine yer verildi

Fidan ve Esad Görüştü
Kaynak: ANKA

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