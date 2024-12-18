Fidan ve Fransa Bakanı Suriye\'yi Görüştü

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Suriye'deki güncel gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, Fransa'nın Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün bir telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmede, Suriye'deki gelişmeler ele alındığını bildirdi. Bakan Fidan'ın, geçiş sürecinin barışçıl ve kapsayıcı şekilde ilerletilmesinin önemini vurguladığı, bu süreçte uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini ifade ettiği kaydedildi.
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