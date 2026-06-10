Fidan ve Gerapetritis Sofya'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fidan ve Gerapetritis Sofya'da Görüştü

10.06.2026 19:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Fidan, Yunan mevkidaşıyla Türk-Yunan ilişkilerini ve bölgesel iş birliğini ele aldı.

(SOFYA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında bugün Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis ile Sofya'da görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türk-Yunan ilişkileri ve bölgesel iş birliği konuları ele alındı.

Bakan Fidan, TBMM'nin gündeminde olan Deniz Yetki Alanları kanun taslağının ulusal bir mevzuat niteliği taşıdığını hatırlatarak Türkiye'nin uluslararası hukuka ve komşuluk hukukuna saygılı bir ülke olduğunu belirtti; tüm komşularımızdan aynı saygıyı görmeyi beklediğimizi, bazı çevreler tarafından kanun metnine ilişkin olarak eksik bilgiye dayanan ve ikili ilişkilerimizi olumsuz etkileyecek çıkışlar yapılmasını yadırgadığımızı ve bu konuda daha sorumlu davranılmasını beklediğimizi dile getirdi.

Bakan Fidan, Doğu Akdeniz'in bir tırmanma değil, iş birliği alanı olması gerektiğine dikkat çekerek ülkemiz aleyhine ve bölgesel istikrara zarar verebilecek adımlardan kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fidan ve Gerapetritis Sofya'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı Emekli gurbetçiler yurda giriş yapmaya başladı
Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu Rüzgarda ipi kopan Türk bayrağını vatandaşlar korudu
Real Madrid’de Arbeloa ile yollar ayrıldı Real Madrid'de Arbeloa ile yollar ayrıldı
Uzak Şehir’in yıldızları tatilde aşka geldi Uzak Şehir'in yıldızları tatilde aşka geldi
Mehmet Ali Erbil’in ’yeni sevgilisi’ olduğu iddia edilmişti 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu Mehmet Ali Erbil'in 'yeni sevgilisi' olduğu iddia edilmişti! 21 yaşındaki Eylem Çelik sessizliğini bozdu
Galatasaray’ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler’de keyif çatıyor Galatasaray'ın teklifine henüz cevap vermeyen Icardi, Maldivler'de keyif çatıyor

19:20
İsrailli gazeteciden skandal soru Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan’a laf ettirmedi
İsrailli gazeteciden skandal soru! Trump tuzağa düşmedi, Erdoğan'a laf ettirmedi
19:11
Montella’dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
Montella'dan Ferdi Kadıoğlu ve Kenan Yıldız kararı
19:02
Trump: İran’ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
Trump: İran'ı bugün çok sert bir şekilde vuracağız
18:51
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu’ndan ilk yorum
İhraç kararlarına Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum
18:19
CHP’den ihracı istenen Ali Mahir Başarır’dan sert tepki
CHP'den ihracı istenen Ali Mahir Başarır'dan sert tepki
17:21
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Kılıçdaroğlu düğmeye bastı! Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın da aralarında olduğu 9 isim kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2026 19:31:36. #7.12#
SON DAKİKA: Fidan ve Gerapetritis Sofya'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.