Fidan ve Guterres BRICS Zirvesi'nde Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen 17. BRICS Liderler Zirvesi kapsamında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bakan Fidan, zirve marjında BM Genel Sekreteri Guterres ile Rio de Janeiro'da bir araya geldi.