Fidan ve Haimbe\'den Protokol İmzası

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe ile Ankara'da bir araya geldi.
Dışişleri Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, Zambiyalı mevkidaşı Haimbe ile görüştü.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmenin ardından taraflar arasında "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Zambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilikler İçin Arsa Takasına İlişkin Protokol" imzalandı.
