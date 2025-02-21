Fidan ve Joly'den G20 Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile Johannesburg'da G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında bir görüşme gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, ikili ve bölgesel konular ele alındı.
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