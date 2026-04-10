Fidan ve Kallas'dan Orta Doğu Görüşmesi

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Kaja Kallas ile telefonda görüştü. Görüşmede Orta Doğu'daki geçici ateşkes kapsamındaki gelişmeler ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı yetkilisinden edinilen bilgiye göre; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, geçici ateşkes kapsamındaki son gelişmeler ele alındı ve küresel yansımaları değerlendirildi.